В Волховском районе во время рейда задержаны пятеро цыган без документов

На территории Волховского района Ленинградской области сотрудники различных подразделений полицейского Главка провели профилактический рейд. В общей сложности правоохранители посетили более 200 объектов, включая квартиры, частные дома и объекты торговли. Проверены документы у 700 человек.

Как отметили в МВД по региону, в первую очередь полицейские наведались в места компактного проживания кочевого народа, где пообщались со 108 представителями цыганского этноса. Пятеро не смогли предъявить паспорта или иные документы, удостоверяющие личность, после чего были доставлены в отдел, где их проверили по служебным базам данных и сняли отпечатки пальцев. В их отношении составлены протоколы по статье 19.15 КоАП РФ (проживание без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта).

При проверке частного сектора на территории СНТ "Локомотив" полицейские обнаружили 13 мигрантов, которые смогли подтвердить легальность своего нахождения в РФ.

Однако без нарушений не обошлось. При осмотре одного из домов полицейские обнаружили у местного жителя ружья, которые он хранил под кроватью. Оправдания мужчины о том, что он не успел убрать их в сейф после недавней охоты, не помогли. Оружие было изъято, а в отношении владельца составлен протокол по статье 20.8 КоАП РФ.

Также сотрудники Госавтоинспекции проверили 237 автомобилей и составили 10 административных протоколов за различные нарушения, из них два протокола по статье 12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке). Полицейскими изъяты 2 комплекта государственных регистрационных знаков и регистрационные документы на автомобили.

Видео: МВД по СПб и ЛО