На трех стройках Васильевского острова проверили свыше 300 мигрантов

Часть приезжих доставлена в отдел для разбирательства.

Полиция провела миграционные рейды на стройках Васильевского острова. Проверено свыше 300 иностранцев, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранители были на трех объектах: на Гаванской улице, набережной Невской губы и на улице Челюскина. В мероприятии были задействованы различные подразделения, включая Спецполк и миграционную службу.

Часть приезжих доставлена в отдел для разбирательства. Среди задержанных оказались и нарушители миграционного режима, и лица, привлеченные к ответственности за мелкое хулиганство. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. Скоро решат вопрос о выдворении из страны.

Ранее мы рассказывали о том, что полиция организовала миграционный рейд в Киришском районе.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти