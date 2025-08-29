  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:27
73
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На трех стройках Васильевского острова проверили свыше 300 мигрантов

0 0

Часть приезжих доставлена в отдел для разбирательства.

Полиция провела миграционные рейды на стройках Васильевского острова. Проверено свыше 300 иностранцев, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранители были на трех объектах: на Гаванской улице, набережной Невской губы и на улице Челюскина. В мероприятии были задействованы различные подразделения, включая Спецполк и миграционную службу. 

Часть приезжих доставлена в отдел для разбирательства. Среди задержанных оказались и нарушители миграционного режима, и лица, привлеченные к ответственности за мелкое хулиганство. В отношении них составлены административные протоколы по ст. 18.8 КоАП РФ. Скоро решат вопрос о выдворении из страны. 

Ранее мы рассказывали о том, что полиция организовала миграционный рейд в Киришском районе. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: васильевский остров, миграционный рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии