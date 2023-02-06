Полиция организовала миграционный рейд в Киришском районе

Также мероприятие направлено на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

Полицейские проинформировали о проведении оперативно-профилактического мероприятия в Киришском районе 28 августа. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Мероприятие направлено на проверку соблюдения законности пребывания на территории РФ мигрантов, а также на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

Граждане могут обращаться по номерам телефонов: +7 (813) 682-02-02, +7 (813) 689-39-10.

Фото: Piter.TV