Полиция организовала миграционный рейд в Киришском районе

Полицейские проинформировали о проведении оперативно-профилактического мероприятия в Киришском районе 28 августа. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Мероприятие направлено на проверку соблюдения законности пребывания на территории РФ мигрантов, а также на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.
Граждане могут обращаться по номерам телефонов: +7 (813) 682-02-02, +7 (813) 689-39-10.
