Полиция организовала миграционный рейд в Киришском районе
Сегодня, 11:24
Также мероприятие направлено на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ.

Полицейские проинформировали о проведении оперативно-профилактического мероприятия в Киришском районе 28 августа. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Мероприятие направлено на проверку соблюдения законности пребывания на территории РФ мигрантов, а также на пресечение незаконного оборота запрещенных предметов и веществ. 

Граждане могут обращаться по номерам телефонов: +7 (813) 682-02-02, +7 (813) 689-39-10

Ранее на Piter.TV: после массовой драки в Янино прошел миграционный рейд. 

Фото: Piter.TV 

Теги: киришский район, мигранты, рейд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

