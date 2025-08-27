  1. Главная
Сегодня, 10:21
После массовой драки в Янино прошел миграционный рейд

Зачинщиками перепалки оказались трое таджиков в возрасте от 22 до 26 лет.

Полицейские установили и задержали участников групповой драки в Янино. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Правоохранителям 26 августа поступила информация о конфликте на Голландской улице. Для проверки сведений был организован рейд, в отделы для доставили 30 мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. Зачинщиками перепалки оказались трое таджиков в возрасте от 22 до 26 лет. 

А 14 граждан Таджикистана и девять граждан Узбекистана привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Один из задержанных нелегально находился в РФ, его поместили в специализированный центр для последующего выдворения. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге раскрыта крупная схема нелегальной миграции через фиктивное трудоустройство. 

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

