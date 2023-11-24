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Возле объектов ОЖД транспортные полицейские Петербурга выявили 10 нелегалов

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Всех привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ.

Транспортные полицейские Петербурга провели рейды в рамках профилактической операции "Нелегал-2025". Об этом рассказали 30 июня в ЛУ МВД России на транспорте. 

Цели мероприятия – обеспечение транспортной безопасности на объектах, прилегающих к железнодорожным путям, а также выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства в РФ. Так, проверили 12 объектов с местами возможного скопления нелегалов. 

За нарушение закона задержали 10 иностранцев, всех привлекли к административной ответственности по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ. 

Ранее на Piter.TV: 46-летняя жительница Всеволожска за 30 тыс. рублей оформила фиктивный брак с мигрантом. 

Видео: пресс-служба Петербургского ЛУ МВД России на транспорте 

Теги: нелегальные мигранты, ожд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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