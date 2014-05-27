Полиция задержала несколько десятков цыган в ходе рейда в Петербурге и Ленобласти

Еще состоялся обыск в частном доме на Институтской улице в поселке Александровская, где нашли и изъяли запрещенные вещества.

Полицейские пресекли деятельность группы цыганок, которые занимались кражами телефонов iPhone на территории нескольких регионов. В Петербурге они совершили не менее 20 похищений.

"Работа" карманниц в Северной столице получала поддержку местных цыганских сообществ. Традиционно после выявления подобных преступлений правоохранители проводят профилактический рейд по местам их компактного проживания – в Гатчинском, Всеволожском, Тосненском районах Ленобласти и Пушкинском, Красносельском районах города. В отделы для разбирательства доставили несколько десятков представителей кочевого народа, всех проверили по служебных базам данных, сняли отпечатки пальцев. Отдельным гражданам вручили повестки в военкомат для постановки на воинский учет.

Еще состоялся обыск в частном доме на Институтской улице в поселке Александровская, где нашли и изъяли запрещенные вещества – "спайсы" и марихуану весом порядка 100 граммов. В отношении 62-летнего хозяина жилища возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков, он заключен под стражу.

Ранее на Piter.TV: цыганская пара ограбила продуктовый магазин в Гатчине.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти