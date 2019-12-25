Цыганская пара ограбила продуктовый магазин в Гатчине

Их доставили в отдел, составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Правоохранители задержали двоих цыган, которые ограбили магазин в Гатчине. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию накануне днем обратилась продавец 1993 года рождения с информацией о том, что неизвестные похитили продукты из торгового зала сетевого магазина, расположенного на Рощинской улице, 20, после чего распылили газовый баллончик в лицо женщины.

Через час около дома 42 по улице Чкалова по подозрению в совершении этого преступления задержали цыганскую пару – девушку 2003 года рождения и мужчину 2000 года рождения. Их доставили в отдел, составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Ранее мы рассказывали о том, что закрытый супермаркет на Лиговском ограбили 17-летние подростки.

Фото: Piter.TV