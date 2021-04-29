Петербургские полицейские изъяли полкило кокаина, более 800 граммов экстази, 4 килограмма гашиша и 200 граммов марихуаны

Они вышли на наркосбытчиков во время рейда среди цыган.

В результате этнического рейда на территории Петербурга и Ленинградской области полиция изъяла крупную партию наркотиков и боеприпасы. Об этом сообщили в региональном МВД.

В общей сложности полицейские провели более десяти обысков в Гатчинском, Тосненском, Всеволожском районах Ленобласти и Пушкинском районе Петербурга.

В Пскове местные полицейские за незаконный оборот наркотиков задержали 36-летнего закладчика, деятельность которого привела петербургских сыщиков в здание автосервиса в деревне Липсари Всеволожского района Ленобласти. Хозяин автосервиса – 40-летний представитель кочевого народа. В ходе обыска полицейские обнаружили доказательства наркобизнеса задержанного в Пскове закладчика: пакетики со следами синтетики, весы, упаковочный материал, а также 74 патрона калибра 5,6 мм и сигнальный пистолет.

В ходе профилактического рейда в отделы полиции были доставлены 11 цыган, 6 из которых привлечены к административной ответственности за различные правонарушения.

Отработка задержанных вывела полицейских на ещё более крупный "улов". В арендуемом помещении паркинга на улице Софьи Ковалевской в Петербурге оперативники обнаружили партию наркотиков: почти полкило кокаина, более 800 граммов экстази, 4 килограмма гашиша и 200 граммов марихуаны. Здесь же был задержан и подозреваемый в наркосбыте 41-летний местный житель, проживающий в соседнем доме. Ранее мужчина неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков. В отношении него возбудили очередное уголовное дело.

Ранее были задержаны двое кубинцев, фасовавших наркотики в квартире на Штурманской.

Видео: МВД по СПб и ЛО