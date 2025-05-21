Задержаны двое кубинцев, фасовавших наркотики в квартире на Штурманской

По результатам расследования возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 30 и пункту 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Утром 19 мая на проспекте Славы, у дома номер 40, экипаж ГИБДД остановил автомобиль такси марки BELGEE X50 для стандартной проверки документов. Внутри машины находилась женщина 37 лет, находившаяся в состоянии наркотического опьянения. После доставки в отделение полиции в ходе осмотра у нее нашли и изъяли пол килограмма синтетического наркотика. На основании собранных материалов возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ, сама подозреваемая была помещена под стражу.

Расследованием было установлено, что задержанная выполняла обязанности закладки интернет-магазина по сбыту запрещённых веществ.

Продолжив оперативно-розыскные мероприятия, сотрудники полиции вышли на источник поступления запрещённых препаратов. Проведя срочный обыск квартиры по адресу Штурманская улица, дом 26, полицейские задержали двоих граждан Кубы в возрасте 33 и 35 лет, незаконно находящихся на территории России. В квартире найдено и изъято три пластиковых пакета с веществом "мефедрон", общим весом 290,5 граммов.

Стало ясно, что эти иностранцы занимались расфасовкой запрещённых веществ и предоставляли их закладчикам для дальнейшей реализации.

По результатам расследования возбуждено уголовное дело по пункту 3 статьи 30 и пункту 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Оба задержанных иностранца были официально задержаны согласно статье 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Ведётся работа по поиску возможных соучастников и иных фактов преступной деятельности указанных лиц.

Ранее мы сообщили о том, что в Карелии задержали второго подозреваемого в нападении на коммерсанта на Витебском проспекте в Петербурге.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти