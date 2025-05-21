В Карелии задержали второго подозреваемого в нападении на коммерсанта на Витебском проспекте в Петербурге

У мужчины забрали более 3 млн рублей.

Уголовный розыск Петербурга задержал в Карелии второго подозреваемого в разбойном нападении на коммерсанта в Московском районе Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 8 мая обратился 37-летний предприниматель, проживающий в доме 31 по Витебскому проспекту. Мужчина сообщил, что при выходе из квартиры на него напали двое неизвестных в масках и, угрожая ножом, похитили 3 100 000 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой).

На следующий день по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 51-летний житель Шушар. А 20 мая петербургскими оперативниками Карелии был задержан сообщник мужчины – 44-летний уроженец Таджикистана, проживающий в Сортавале. Для проведения процессуальных действий мужчина доставлен в Петербург.

Ранее был задержан 17-летний подросток за нападение на магазин на Выборгском шоссе.

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