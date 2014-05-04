Задержан подозреваемый в разбойном нападении на Витебском проспекте

Он прихватил с собой более 3 млн рублей.

8 мая на Витебском проспекте произошло дерзкое преступление: двое неизвестных в масках, угрожая ножом, ограбили 37-летнего мужчину при выходе из его квартиры, похитив 3,1 млн рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с коллегами из УМВД по Московскому району удалось задержать 51-летнего жителя поселка Шушары.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В настоящее время полиция принимает меры к установлению и задержанию второго участника нападения.

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Фото:Piter.TV