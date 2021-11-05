Судебные приставы объявили в розыск оперную диву Анну Нетребко

Её подозревают в незаконной перепланировке в петербургской квартире.

Судебные приставы Санкт-Петербурга объявили в розыск оперную певицу Анну Нетребко в связи с подозрением в незаконной перепланировке ее квартиры в Северной столице. Как сообщает Telegram-канал SHOT, проверка не может быть проведена уже почти два года из-за отсутствия доступа в жилье.

Суд обязал 53-летнюю певицу предоставить коммунальным службам возможность осмотреть квартиру. В случае неисполнения решения Нетребко грозит ежемесячная неустойка в размере 20 тысяч рублей.

По информации источников, администрация Адмиралтейского района неоднократно пыталась организовать проверку, однако получить доступ к квартире не удавалось. Официального подтверждения этой информации от представителей певицы или приставов пока не поступало.

Напомним, ранее Нетребко уже сталкивалась с судебными разбирательствами по поводу недвижимости в России. В 2022 году арбитражный суд Москвы взыскал с певицы 17,5 млн рублей по иску банка.

Ранее Piter.TV сообщал, что приставы помогли 73-летней петербурженке вселиться в коммуналку после судебной тяжбы.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу