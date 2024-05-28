Приставы помогли 73-летней петербурженке вселиться в коммуналку после судебной тяжбы

Как выяснилось, женщина приобрела 1/3 доли в двухкомнатной квартире на Новочеркасском проспекте, куда её не пускали соседки.

В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга 73-летняя жительница смогла получить доступ к своей доле в коммунальной квартире только после вмешательства судебных приставов. Ранее соседки фактически заблокировали для пенсионерки вход в квартиру, несмотря на то что пенсионерка официально владела частью недвижимости. Об этом сообщила пресс-служба ФССП по Петербургу.

Как выяснилось, женщина приобрела 1/3 доли в двухкомнатной квартире на Новочеркасском проспекте. Однако её попытки заселиться оказались безуспешными — остальные жильцы категорически отказались пускать её в квартиру, где у неё была законная жилплощадь.

Обратиться за защитой своих прав пенсионерке пришлось в суд. Районная инстанция встала на сторону истицы и постановила обязать соседей не препятствовать её проживанию, выделить ей отдельную комнату площадью 11 кв. м и передать ключи от жилья.

Судебные приставы вручили должницам постановления о возбуждении исполнительного производства и напомнили о необходимости выполнить судебное решение в срок. Однако те проигнорировали предписание, за что были оштрафованы: каждой выписан исполнительский сбор в размере 5 тысяч рублей.

В итоге штрафы оказались действенным стимулом. В установленный день судебный пристав проконтролировал передачу ключей и обеспечил беспрепятственное вселение пожилой женщины в принадлежащую ей комнату.

Если в будущем соседки вновь попытаются ограничить её права, исполнительное производство может быть возобновлено.

Ранее петербуржец отсудил 5 млн рублей за залитую кипятком квартиру.

Фото: ГУ ФССП РФ по Петербургу