Петербуржец отсудил 5 млн рублей за залитую кипятком квартиру

Особенно тяжело мужчина перенес утрату личных и памятных вещей, таких как фотографии умерших близких, открытки и сувениры из поездок.

Судебные приставы Московского района помогли жителю Санкт-Петербурга получить компенсацию за затопление его квартиры кипятком, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по городу.

Инцидент произошел в апреле 2023 года, когда на трубопроводе, принадлежавшем должнику, случилась авария. В результате горячая вода залила квартиру гражданина, сделав ее непригодной для проживания и повредив находившиеся там вещи. Ремонт потребовал значительных затрат.

Пострадавший обратился в суд, который удовлетворил его требование о возмещении ущерба в размере почти пяти миллионов рублей. Мужчина вынужден был арендовать жилье на время ремонтных работ, расходы на которое также были учтены в исковых требованиях.

Особенно тяжело мужчина перенес утрату личных и памятных вещей, таких как фотографии умерших близких, открытки и сувениры из поездок. Потеря оливкового дерева, привезенного из Италии, также сильно огорчила его. В связи с этим он обратился за психологической поддержкой.

Организация-должник исполнила решение суда своевременно, избежав уплаты исполнительного сбора размером свыше 300 тысяч рублей. Средства были перечислены на счет районного отдела и сразу переданы пострадавшему.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец погасил 228 штрафов жены в ГАИ на 335 тыс. рублей.

Фото: ГУ ФССП РФ по Петербургу