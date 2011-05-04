Петербуржец погасил 228 штрафов жены в ГАИ на 335 тыс. рублей

Хозяйка внедорожника Mercedes-Benz GL-Класс 350 часто нарушала правила дорожного движения.

Мужчина, взявший напрокат автомобиль у своей 50-летней супруги, оказался вынужден оплатить 228 штрафов ГИБДД, накопленных владелицей машины, сообщает пресс-служба Главного управления ФССП России по Санкт-Петербургу.

Хозяйка внедорожника Mercedes-Benz GL-Класс 350 часто нарушала правила дорожного движения, и общая сумма неоплаченных штрафов достигла 153 тысяч рублей. После добавления суммы исполнительного сбора, размер долга увеличился до 335 тысяч рублей. Погасить задолженность пришлось мужу должника: взяв у жены автомобиль, он отправился в Центральный район, где встретил сотрудников ФССП. Приставы заметили машину на улице Чайковского.

Мужчине предложили варианты: погасить весь долг или подвергнуть автомобиль аресту. Быстро приняв решение, он оплатил всю сумму через банковское приложение и продолжил путь.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году 16 петербуржцев обязали вернуть водительские права в ГИБДД.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП РФ по Петербургу