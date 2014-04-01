В 2025 году 16 петербуржцев обязали вернуть водительские права в ГИБДД

Все должники находятся под наблюдением медицинских учреждений в связи с психическими расстройствами, а также алкогольной и наркотической зависимостью.

В этом году 16 жителей Петербурга, включая трех женщин, обязаны сдать свои водительские удостоверения в Госавтоинспекцию из-за проблем со здоровьем, которые делают невозможным управление транспортными средствами, сообщили в пресс-службе Управления ФССП России по городу.

Исковые заявления были поданы районными прокуратурами. Все должники находятся под наблюдением медицинских учреждений в связи с психическими расстройствами, а также алкогольной и наркотической зависимостью. Районные суды вынесли постановления о лишении этих граждан водительских прав.

В результате 15 человек добровольно вернули свои удостоверения в ГИБДД, а одному жителю был назначен штраф в размере 5000 рублей за несоблюдение сроков сдачи документов. 13 из оставшихся без прав петербуржцев живут во Фрунзенском районе, причем самый молодой из них — 34 года, а самый возрастной — 75 лет.

Ранее мы сообщили о том, что с петербургских велосипедистов и самокатчиков взыскали свыше 1,3 млн рублей за нарушение ПДД.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу