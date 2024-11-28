С петербургских велосипедистов и самокатчиков взыскали свыше 1,3 млн рублей за нарушение ПДД

Общая сумма взыскиваемых штрафов достигла 111 тысяч рублей.

С начала текущего года в Петербурге судебными приставами было открыто 139 исполнительных производств в отношении владельцев велосипедов и самокатов. Общая сумма взыскиваемых штрафов достигла 111 тысяч рублей, пишет "Петербургский дневник".

В прошлом году в отношении нарушителей правил дорожного движения на электротранспорте было возбуждено 2300 исполнительных производств на общую сумму более 1,8 миллиона рублей.

Благодаря мерам принудительного исполнения с должников удалось взыскать более 1,3 миллиона рублей. В 2023 году число нарушителей было меньше – судебные приставы открыли 1055 исполнительных производств данной категории на сумму 852 тысячи рублей, пояснили в пресс-службе ГУ ФССП России по Петербургу.

Чаще всего нарушения на велосипедах и самокатах происходят в Центральном, Приморском и Кировском районах. На 28 марта оставалось незавершенными 990 дел на общую сумму 769 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские приставы помогли уборщице добиться получения зарплаты.

Фото: Piter.TV