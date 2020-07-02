Петербургские приставы помогли уборщице добиться получения зарплаты

Суд поддержал петербурженку и вынес решение о взыскании с работодателя задолженности по зарплате и компенсации морального ущерба на общую сумму более 150 тысяч рублей.

43-летняя жительница Петербурга обратилась в Московский районный суд с иском против компании, в которой она работала уборщицей с 2021 года. Несмотря на выполнение обязанностей, официально трудовые отношения оформлены не были. Через год после начала работы работодатель начал задерживать зарплату, игнорируя жалобы сотрудницы. В конце концов, женщина решила уволиться по собственной инициативе, но полный расчет ей так и не выплатили. Более того, выяснилось, что компания не передавала данные о ее работе в налоговую службу и социальные фонды. Эта информация была предоставлена пресс-службой Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу.

Суд поддержал петербурженку и вынес решение о взыскании с работодателя задолженности по зарплате и компенсации морального ущерба на общую сумму более 150 тысяч рублей. Помимо этого, организация обязана передать необходимую информацию в налоговые органы и внебюджетные фонды, а также осуществить требуемые отчисления.

После возбуждения исполнительного производства судебный пристав уведомил компанию о возможности применения принудительных мер. Решающим фактором для выполнения судебного решения стала угроза взыскания исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. В результате деньги были перечислены взыскателю, а нужные данные переданы в соответствующие учреждения.

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Фото: ГУ ФССП по Петербургу