В Петербурге многодетный отец погасил долг по алиментам после лишения водительских прав

За два месяца текущего года судебные приставы взыскали в пользу несовершеннолетних более 253 миллионов рублей, что на 23 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Судебные приставы Санкт-Петербурга добились выплаты задолженности по алиментам в размере 600 тысяч рублей, восстановив права троих несовершеннолетних детей. Мужчина, уклонявшийся от исполнения обязательств, оплатил долг после введения ограничения на пользование водительским удостоверением. Об этом рассказали в пресс-службе ФССП по Петербургу.

В отношении 56-летнего жителя города было возбуждено несколько исполнительных производств. По решению суда он должен был ежемесячно выплачивать около 30 тысяч рублей на содержание двух дочерей и сына, однако длительное время игнорировал свои обязательства. Должник не поддерживал связь с бывшей супругой, а приставам заявил, что постоянно путешествует и работает неофициально.

Ситуация изменилась после того, как судебные приставы ограничили его в праве управления транспортными средствами. Мужчина незамедлительно связался с ведомством, пояснив, что устроился водителем и не может продолжать работать без удостоверения. Вскоре вся сумма долга была погашена.

По состоянию на 1 марта 2025 года в Санкт-Петербурге временно ограничены в пользовании водительскими правами почти 2200 человек, имеющих задолженности по алиментам. За два месяца текущего года судебные приставы взыскали в пользу несовершеннолетних более 253 миллионов рублей, что на 23 миллиона больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: сайт ФССП по Санкт-Петербургу