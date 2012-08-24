Суд в Петербурге назначил условный срок водителю, наехавшему на пристава во дворе дома

Сам подсудимый вину не признал.

Приморский районный суд Петербурга вынес приговор местному жителю по делу о применении насилия в отношении судебного пристава. Инцидент произошел 12 октября 2023 года во дворе одного из домов.

Согласно материалам дела, мужчина находился за рулем своей иномарки и пытался помешать сотруднику ФССП исполнять служебные обязанности (вероятно, связанные с эвакуацией или арестом транспортного средства). В какой-то момент должник совершил наезд на пристава.

Потерпевший подтвердил, что водитель не только сбил его, но и до этого вел себя агрессивно: вырывал документы, выкрикивал грубые оскорбления и предпринимал попытки скрыться от правосудия на автомобиле.

Сам подсудимый вину не признал. Он заявил, что не видел сотрудника ведомства и действовал непреднамеренно, а сам пристав якобы превышал свои полномочия.

Изучив доказательства, суд признал петербуржца виновным. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец выплатил долг по алиментам в 1 млн рублей, чтобы отправиться в отпуск за границу.

Фото: пресс-служба ГУ ФССП России по Петербургу