Петербуржец выплатил долг по алиментам в 1 млн рублей, чтобы отправиться в отпуск за границу

Как выяснилось, должник перестал перечислять средства на содержание 10-летней дочери и 7-летнего сына с 2024 года.

В Красногвардейском районе Петербурга судебный пристав поставил петербуржца перед фактом: для снятия ограничения на выезд за границу необходимо полностью погасить долг по алиментам. В результате мужчина, задолжавший более 1 миллиона рублей на содержание двоих детей, был вынужден в срочном порядке найти всю сумму.

Как выяснилось, должник перестал перечислять средства на содержание 10-летней дочери и 7-летнего сына с 2024 года. Бывшая супруга обратилась за расчётом задолженности. Узнав точную сумму, мужчина явился в отделение и попытался договориться об отмене запрета на выезд, так как у него был запланирован отпуск за границей. Однако сотрудник ФССП был непреклонен: полное погашение долга – единственное основание для снятия ограничения.

Эта история демонстрирует действенность одной из самых строгих мер воздействия на должников. По данным на 1 июня 2026 года, только по алиментным обязательствам в России действует более 9 тысяч таких ограничений. Данная мера помогла вернуть в пользу несовершеннолетних более 24 миллионов рублей, а 191 неплательщик полностью расплатился с долгами. Всего же на территории Петербурга действует более 211 тысяч постановлений об ограничении выезда для граждан, не исполнивших требования различных исполнительных документов.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские приставы взыскали 715 млн рублей алиментов за 4 месяца.

Фото: пресс-служба ГУФССП РФ по Петербургу