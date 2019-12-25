Полиция ищет хулигана, сбросившего бутылку с пятого этажа на голову 17-летней девушки на Просвещения

По данному факту проводится полицейская проверка.

Утром 27 июля в полицию Выборгского района поступил сигнал от очевидца о жестоком инциденте. Сообщалось, что из окна дома № 24 по проспекту Просвещения на прохожую сбросили стеклянную бутылку. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место сотрудники установили обстоятельства происшествия. Неизвестный с высоты (предположительно, с пятого этажа) бросил емкость на голову 17-летней девушки. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с травмами средней тяжести.

В настоящее время личность хулигана и все детали случившегося устанавливаются. По данному факту проводится полицейская проверка.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге сталкер дважды облил Audi бывшей девушки кислотой.

Фото: Pxhere