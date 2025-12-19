Нетребко закрывает бизнес в РФ из-за давления украинских активистов

Она подала заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя в Петербурге.

Российская оперная певица Анна Нетребко, с 2022 года не появлявшаяся на сцене в России, официально закрывает свой бизнес в стране. Об этом свидетельствуют документы, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Согласно данным агентства, Нетребко зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) в 2021 году. Основным видом деятельности было указано исполнительское искусство. В конце января 2026 года певица направила в налоговую службу Санкт-Петербурга заявление о прекращении деятельности в этом статусе.

Напомним, Анна Нетребко, родившаяся в Краснодаре, в 2006 году приняла гражданство Австрии. После начала СВО в 2022 году она перестала давать концерты в России. Её выступления в Европе неоднократно вызывали протесты украинских активистов, критиковавших певицу за её прошлые высказывания и отсутствие чёткой публичной позиции по поводу событий.

Решение о ликвидации ИП становится очередным шагом, формально сокращающим её деловые связи с Россией. При этом певица сохраняет российское гражданство наряду с австрийским.

Фото: Instagram* / anna_netrebko_yusi_tiago

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской организацией