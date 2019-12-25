Задержан 17-летний подросток за нападение на магазин на Выборгском шоссе

Остальные участники разбойного нападения разыскиваются полицией.

Полиция Петербурга задержала одного из подростков, совершивших разбойное нападение на продовольственный магазин в Выборгском районе.

В полицию 13 мая поступило сообщение о том, что вечером 12 мая в помещение магазина в доме 3/2 на Выборгском шоссе зашли 6 подростков, украли товара и выбежали на улицу. Через несколько минут они вернулись, выбили стекло входной двери и распылили газовый баллончик в лицо сотруднику и посетителю магазина.

Администратор магазина получила химический ожог глаз и лица, порезала руку.

Ущерб от хищения продуктов составил порядка 2 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили личность и местонахождение одного из нападавших. Им оказался 17-летний житель садоводческого товарищества Левашово Выборгского района Петербурга, ученик 11 класса. Он был задержан вечером 19 мая.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Устанавливаются остальные участники нападения.

Также полиция Тосненского района разыскивает злоумышленников, напавших на бизнесмена в его офисе в поселке Федоровское.

Фото: Piter.TV