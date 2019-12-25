Из офиса бизнесмена в поселке Федоровское неизвестные похитили два сейфа с 6 млн рублей

Преступники связали мужчину скотчем и пластиковыми стяжками.

Полиция Тосненского района разыскивает злоумышленников, напавших на бизнесмена в его офисе в поселке Федоровское. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой), сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне к правоохранителям обратился 58-летний предприниматель с информацией о том, что неизвестные, проникнув в офис предприятия на Почтовой улице, связали его скотчем и пластиковыми стяжками и украли два сейфа, где находились 6 млн рублей и мобильный телефон. Преступники скрылись с деньгами и техникой.

Ранее мы рассказывали о том, что житель Петербурга ограбил офис на Кирочной улице на 1 млн рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража). По подозрению в совершении преступления задержали 27-летнего мужчину с Туристской улицы.

Фото: Piter.TV