Петербуржец ограбил офис на Кирочной улице на 1 млн рублей

По подозрению в совершении этого преступления задержали 27-летнего местного жителя с Туристской улицы.

Полицейские задержали похитителя техники из офиса фирмы. Сумма ущерба составила порядка 1 млн рублей, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию Центрального района поступила информация о краже оргтехники и сетевого оборудования из офиса организации по программированию в доме 67 по Кирочной улице. Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

По подозрению в совершении этого преступления задержали 27-летнего местного жителя с Туристской улицы.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина обокрал жителей дома в 5-м Предпортовом проезде на 250 тыс. рублей. Преступник незаконно проник внутрь здания и вывел оттуда предметы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Фото: Piter.TV