В Петербурге и Ленобласти в декабре пройдут рейды по выявлению пьяных водителей

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии предусмотрены штраф и лишение водительских прав.

В Петербурге и Ленинградской области сотрудники ГИБДД проведут рейды по выявлению нетрезвых водителей. Об этом сообщило Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В декабре 2023 инспекторы проведут несколько рейдов по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения: в ночь с 8 на 9 декабря, с 9 на 10 декабря, с 10 на 11 декабря, с 15 на 16 декабря, с 16 на 17 декабря, с 17 на 18 декабря, с 22 на 23 декабря, с 23 на 24 декабря и с 24 на 25 декабря на территории Петербурга и Ленинградской области.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящегося в состоянии опьянения предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. При повторном нарушении наступает уголовная ответственность.

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Фото: Piter.tv