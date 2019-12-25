Сотрудники полиции с погоней задержали пьяного водителя в Подпорожье

Для остановки было применено табельное оружие.

В Ленинградской области сотрудники полиции с погоней задержали пьяного водителя. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В Подпорожье вечером 5 декабря на мосту "Победа" инспекторы ГИБДД хотели остановить автомобиль Saab 9-5 для проверки документов. Однако водитель попытался быстрее уехать.

Полицейскими было организованно преследование. У дома 92 по проспекту Ленина в городе Подпорожье инспекторы применили табельное оружие.

Нарушитель был остановлен. Им оказался находящийся в состоянии алкогольного опьянения 37-летний местный житель. В отношении водителя составлены четыре административных протокола.

В октябре полицейские задержали пьяного водителя с погоней на трассе "Нарва".

Фото: Piter.tv