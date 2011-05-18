Пьяная водительница с бокалом задержана в Петербурге

Автомобилистку из Северной столицы привлекли к ответственности за нетрезвую езду. Женщина сначала отрицала вину, но после показаний инспектора изменила позицию и получила полтора года лишения прав плюс штраф.

Мировой судья Петербурга назначил наказание автомобилистке Лидии Акимовой за управление транспортом в состоянии опьянения. Об этом 6 апреля проинформировала объединённая пресс-служба городских судов.

Ночью 14 декабря 2025 года гражданка ехала на машине марки Exeed вдоль Полюстровского проспекта. Сотрудники ГИБДД остановили её у дома № 9. Проверка с помощью алкотестера показала 0,352 миллиграмма спирта на литр выдыхаемого воздуха. Превышение оказалось значительным, и списать результат на погрешность прибора не удалось.

На первом заседании Акимова не признала себя виновной. Она объяснила, что возвращалась с концерта музыкальной группы, ей было плохо в психологическом плане, и она плакала. По её словам, именно это могло создать у полицейского ложное впечатление о её состоянии.

В суде также заслушали инспектора ДПС. Тот сообщил, что при открытии двери автомобиля увидел Акимову сидящей за рулём с бокалом из-под вина. После этого нарушительница изменила свою позицию, признав вину, однако раскаяния в содеянном не выразила. В итоге суд лишил её водительских прав на полтора года и обязал выплатить штраф в 45 тысяч рублей.