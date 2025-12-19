В Госдуме призвали обязать страховщиков взимать выплаты с виновников пьяных ДТП

По словам депутата, предлагаемый законопроект корректирует редакцию закона об ОСАГО.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал обязать страховщиков взимать выплаты с виновников пьяных ДТП. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам депутата, предлагаемый законопроект корректирует редакцию закона об ОСАГО. Нилов напомнил, что у страховой компании есть право взыскать с устроившего аварию водителя расходы за возмещение ущерба пострадавшей стороне. Он также добавил, что инициатива позволит увеличить размер компенсации и не повышать тарифы.

Также Нилов подчеркнул, что речь идет о "пьяном управлении транспортным средством", поскольку в этом случае страховые компании "крайней редко" взимают выплаты.

