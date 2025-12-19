  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Госдуме призвали обязать страховщиков взимать выплаты с виновников пьяных ДТП
Сегодня, 14:58
96
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

В Госдуме призвали обязать страховщиков взимать выплаты с виновников пьяных ДТП

0 0

По словам депутата, предлагаемый законопроект корректирует редакцию закона об ОСАГО.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов призвал обязать страховщиков взимать выплаты с виновников пьяных ДТП. Об этом он заявил телеканалу "360".

По словам депутата, предлагаемый законопроект корректирует редакцию закона об ОСАГО. Нилов напомнил, что у страховой компании есть право взыскать с устроившего аварию водителя расходы за возмещение ущерба пострадавшей стороне. Он также добавил, что инициатива позволит увеличить размер компенсации и не повышать тарифы.

Также Нилов подчеркнул, что речь идет о "пьяном управлении транспортным средством", поскольку в этом случае страховые компании "крайней редко" взимают выплаты.

Ранее диетолог поддержала идею о запрете участия детей в рекламе фастфуда.

Фото: Piter.tv

Теги: выплата, госдума россии, дтп, пьяный водитель, страховая компания, ярослав нилов
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии