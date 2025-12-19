Диетолог поддержала идею о запрете участия детей в рекламе фастфуда

По словам эксперта, такой запрет нужно было давно сделать.

Врач-диетолог Елена Соломатина поддержала идею о запрете участия детей в рекламе фастфуда. Об этом она заявила телеканалу "360".

Эксперт прокомментировала предложение запретить рекламу фастфуда и газировок с участием детей. Запрет предложили на фоне тревожной статистики от Роспотребнадзора и Минздрава, где указывался резкий рост детского ожирения и заболеваний, связанных с нездоровым питанием.

Соломатина отметила, что такой запрет нужно было давно сделать. По ее словам, дети, в силу возраста и незрелости суждений, не могут оценить рекламу и ее скрытые цели. Она добавила, что дети не думают о последствиях, а слово "вредно" для них является абстрактным понятием.

Фото: pxhere.com