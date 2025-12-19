Самые большие пробки были зафиксированы на Горьковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Из-за снегопада фуры заблокировали движение на въездах в Москву. Об этом сообщил телеканал "360", опубликовавший видео с места событий.

Утром 29 января на въездах в столицу образовались огромные пробки. Самые большие были зафиксированы на Горьковском шоссе и шоссе Энтузиастов. Кроме того, движение остановилось на Ленинградском шоссе в окрестностях Зеленограда и части МКАД около поселка Развилка-9.

Отметим, что уже третий день в Москве продолжает идти снегопад. Коммунальные службы столицы наращивают силы для борьбы с последствиями непогоды. Дорожники начинают работать с ночи, чтобы к утру подготовить улицы к движению транспорта и пешеходов.

Видео: 360.ru