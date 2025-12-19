В московском ЖК скопились очереди на автобусы из-за снегопада

Снежная погода в Москве не прекращается уже вторые сутки.

В ЖК "Датский квартал" в Москве скопились очереди на автобусы из-за снегопада. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что утром 28 января автобусы плохо ходили из-за непогоды. Кроме того, в маршрутки не смогли поместиться все желающие. На них можно было уехать только с конечной. По словам очевидцев, на других остановках можно было не пытаться сесть внутрь.

Также сообщается, что с проездом на МКАД возникла проблема из-за полосы, заваленной снегом. Отметим, что снежная погода в Москве не прекращается уже вторые сутки. Коммунальные службы выходят в ночные смены, чтобы очистить дороги к утру и обеспечить безопасное передвижение граждан.

Видео: 360.ru