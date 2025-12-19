На бывшем заводе Volkswagen в Калуге вспыхнул пожар

Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

На бывшем заводе немецкого бренда Volkswagen в Калуге вспыхнул пожар. Кадры с места происшествия опубликовал телеканал "360".

Инцидент произошел 28 января на предприятии, где сейчас собирают китайские автомобили Tenet. По предварительной информации, горит цех по утилизации пенопласта. Отмечается, что у пожара зафиксировали два очага. Площадь возгорания составила 700 квадратных метров.

Сотрудников предприятия эвакуировали до прибытия пожарных. Причины пожара неизвестны. По одной из версий, на предприятии произошло короткое замыкание. Прибывшие на место огнеборцы локализовали пожар.

Видео: 360.ru