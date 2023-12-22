Из-за съемок фильма "Берлинская жара" в центре Петербурга ограничат движение

Кроме того, на некоторых участках запретят парковку.

Съемки фильма "Берлинская жара" ограничат движение транспорта в центре Петербурга с 9 по 12 мая. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

Не получится совершить остановку на Почтамтской улице, 2, нечетной стороне Большой Морской улицы от дома 47 до Исаакиевской площади, и четной стороне Малой Морской улицы от Исаакиевской площади до Вознесенского проспекта. Парковку запретят с 23:00 в четверг, 9 мая, до 22:30 пятницы, 10 мая, с 00:00 до 23:00 в субботу, 11 мая, и с 00:30 до 23:30 в воскресенье, 12 мая.

Помимо этого, с 01:00 до 22:30 в пятницу, с 00:00 до 23:00 в субботу и с 01:00 до 23:30 в воскресенье сузят проезжую часть Исаакиевской площади от Почтамтской улицы до Большой Морской улицы.

Ранее мы рассказывали о том, что Парад Победы и его репетиция ограничат движение в центре Петербурга 5 и 9 мая.

Фото: Piter.TV