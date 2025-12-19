На "Ленфильме" стартовали съемки фильма про блокаду Ленинграда

Сценарий основан на рассказе писателя Виктора Конецкого.

В Петербурге на "Ленфильме" начали снимать фильм о блокаде Ленинграда "На краю детства". Главная героиня, будучи ребенком, становится почтальоном, чтобы спасти себя и сестру, пишет 15 января телеканал "Санкт-Петербург".

На производство ленты киностудия получила крупную субсидию от города. Сюжет приближен к историческим фактам: почтальонов было катастрофически мало, письма доставляли по Дороге жизни, а адресатов разыскивали по неполным данным.

Чтобы получить работу почтальона и тем самым получить повышенную норму питания, обеспечить младшую сестру, потому что тетю госпитализировали, и не попасть в детдом, ей нужно получить работу и нужно показать себя. Владимир Захаренко, режиссер и автор сценария

