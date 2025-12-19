В Петербурге раздадут 700 тысяч лент к годовщине снятия блокады

Акция Лента Ленинградской Победы пройдет у центральных станций метро.

В Санкт-Петербурге стартует патриотическая акция "Лента Ленинградской Победы", приуроченная к 80-й годовщине полного освобождения города от блокады. Об этом сообщил Борис Пиотровский у себя в телеграм-канале.

Акция "Лента Ленинградской Победы" пройдет в Петербурге 18 января. В этот день жители и гости города смогут получить памятный символ с 12:00 до 13:00 по московскому времени. Повторная раздача лент запланирована на 27 января с 18:00 до 19:00.

Волонтеры будут работать у станций метро "Адмиралтейская", "Невский проспект" и "Гостиный двор". Для проведения акции город подготовил 700 тысяч памятных лент, посвященных годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Напомним, что блокада Ленинграда длилась 872 дня с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. Тогда деятели искусства, включая композиторов, активно поддерживали боевой дух горожан и защитников родного города.

Фото: Telegram / Борис Пиотровский