В Санкт-Петербурге начались съемки фильма о взрослении, семье и силе выбора

В Петербурге стартовали съемки нового фильма "Иван расправил плечи". Картина расскажет историю молодого человека, которому предстоит найти свой жизненный путь. Главным местом действия в фильме станет известный Кировский завод.

Манежная площадь на один день превратилась в съемочную площадку, потому что сейчас в Санкт-Петербурге проходят съемки семейного фильма "Иван расправил плечи". Сюжет новой картины достаточно глубокий: на первый взгляд – это история о вчерашнем школьнике, которому предстоит выбрать свое будущее, но на самом деле – это разговор о взрослении, ответственности за свой выбор и принятии пути своего ребенка. Не менее важным героем картины станет известный Кировский завод, где развернутся ключевые события фильма.

Мне искренне кажется, что заводов в нашем отечественном современном кинематографе мало, и таких фильмов должно быть гораздо больше. Это город с огромной историей и большим значением для нашей страны, и завод, конечно, здесь играет символическую роль. Нам есть чем гордиться, и это нужно показывать. Олег Асадулин, режиссер

Специально для съемок на Кировском заводе создают уникальный трактор. Каким он будет, создатели пока не раскрывают, известно лишь, что машину разрабатывают специально для картины, а увидеть ее зрители смогут уже на экране.

Кировский завод поддержал идею проекта. Для нас это символично: трактор – это мощная машина, которая движется вперед, а молодежь – такая же энергия, которая должна двигать будущее. Алексей Троцюк, генеральный продюсер

В фильме снимаются Юлия Пересильд, Павел Деревянко, Алексей Кравченко, Олег Савостюк и Вероника Журавлева. Фильм показывает историю взросления Ивана, где главный герой впервые решает жить не по чужому сценарию. Рядом с ним мама, которая искренне желает сыну счастья, но не готова принять его собственный выбор.

Многие родители могут увидеть себя в моей героине. Мне не хочется ее осуждать, но важно показать, что иногда забота может становиться чрезмерной. Юлия Пересильд, актриса, исполняет роль мамы главного героя

Все съемки фильма пройдут в Петербурге, поэтому создатели называют картину "питерской историей". В фильме поднимается тема важности рабочих профессий и их роли в нашей жизни.

У меня родители всю жизнь проработали на заводе и действительно очень не хватает фильмов об этом. Это люди, на которых мы опираемся. Павел Деревянко, актер, исполняет роль Ильи Валерьевича

Работа над фильмом продолжается. Впереди у съемочной группы новые съемочные дни на площадках Петербурга и Кировского завода. Премьера картины "Иван расправил плечи" запланирована на 2027 год.

Материал подготовила Анастасия Сорокина и Дмитрий Бутырин для Piter.TV

Видео: Piter.TV

Дополнительный материал предоставлен: Пресс-служба ПАО "Кировский завод"