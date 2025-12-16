"Ленинградцы не сдаются! Кировский завод на линии огня": в цехе Кировского завода открылась выставка живописи

Экспозиция приурочена к 85-летию начала Великой Отечественной войны и объединила работы современных художников. Полотна посвящены подвигу заводчан, которые в блокадном Ленинграде под обстрелами ремонтировали танки, производили снаряды и боеприпасы.

В День памяти и скорби Кировский завод и ассоциация художников "Новые Передвижники" открыли выставку живописи "Ленинградцы не сдаются! Кировский завод на линии огня". Среди полотен, изображающих суровые будни осаждённого города, есть одна картина, которая выделяется не сценами боёв, а светом, надеждой и тихой радостью после победы. Это "Оттепель" художницы Лены Крафти-Николаевой. Эта картина – не художественный вымысел, а трогательная семейная история. Её бабушка встретила войну в 21 год – ровесница сегодняшних студентов. Она работала фельдшером, сутками не отходила от операционных, вытаскивая раненых бойцов с того света.

А её будущий муж, дедушка Лены, был танкистом. В первом же бою вражеский снаряд попал в его машину. Из всего экипажа в живых остался только он один. Его нашли тяжелораненым и отправили в госпиталь. После лечения он снова вернулся в строй, но получил второе ранение. И именно в другом госпитале, куда его доставили, он встретил свою судьбу – ту самую молодую девушку-фельдшера, которая его выхаживала. Пройдя через ужас, потерю товарищей, боль и кровь, они встретились, дождались Победы, создали семью и прожили долгую жизнь.

Когда писала эту картину, думала о благодарности. Знаете, такая благодарность была. В детстве, когда они о войне рассказывали, это был такой страх. Не дай бог пережить это. А когда создавалась картина "Оттепель" — это было что-то такое светлое, что они дождались этой победы, они оба выжили, дождались мирных дней. Для меня эта картина "Оттепель" с надеждой что все будет хорошо. Для меня военная тема – это очень тяжелая. А мне больше хочется верить в победу, поэтому хотелось изобразить то, что было после, с надеждой на будущее. Лена Крафти-Николаева, художница

Выставка продлится до 15 июля, и каждый посетитель сможет увидеть не только полотна, но и семейные реликвии, которые художники принесли из дома: пожелтевшие фронтовые фотографии, письма-треугольники, награды, переданные из поколения в поколение. Эта экспозиция не про абстрактный патриотизм, а про живую связь времён.

85 лет назад Кировский завод находился на линии огня, рабочие стояли у станков под бомбёжками, а медики спасали бойцов – и все они были чьими-то будущими дедушками и бабушками.

Материал подготовила Дария Захарова для Piter.tv

Фото: Piter.TV