К 225-летию Кировского завода: как предприятие создало первые проходческие щиты для ленинградского метро

В Петербург отметили 225-летие Кировский завод — одного из старейших промышленных предприятий города. К юбилею заводской истории Петербургский метрополитен выпустил памятный жетон, посвящённый предприятию. Его торжественно погасили начальник метро Евгений Козин и генеральный директор завода Сергей Серебряков.

Козин отметил, что дата имеет особое значение для городской подземки. По его словам, история предприятия тесно связана с развитием метро в Петербурге, а символическое гашение жетона стало знаком уважения к этому вкладу.

Именно на Кировском заводе в середине XX века был создан первый отечественный проходческий щит. Это позволило перейти от ручной прокладки тоннелей к промышленному способу строительства. Благодаря новой технологии работы под землёй стали идти значительно быстрее, что открыло возможность для масштабного развития метрополитена даже в сложных геологических условиях города.

Генеральный директор предприятия Сергей Серебряков напомнил, что сотрудничество завода с метростроителями началось ещё в конце 1940-х годов. Тогда на предприятии изготовили первый проходческий щит, который вскоре приступил к работе при строительстве линии ленинградского метро. С этого момента промышленная площадка стала одним из важных участников развития подземной транспортной системы.

Историю этих технологий сегодня можно увидеть в музее завода. По словам директора музейного комплекса Игорь Саврасов, экспозиция пользуется стабильным интересом у жителей и гостей города — ежегодно её посещают около пяти тысяч человек. Среди главных экспонатов — проходческий щит 1954 года, который применялся при строительстве первой линии ленинградского метро.

Как отметил портал "Строительный Петербург", тем временем развитие подземки в Петербурге продолжается. Сейчас ведётся строительство новых участков Красносельско-Калининской и Невско-Василеостровской линий. На разных участках одновременно работают пять тоннелепроходческих комплексов.

На отрезке между будущими станциями Путиловская и Каретная задействованы три щита. Два комплекса, изготовленные Ясиноватский машиностроительный завод, движутся в сторону "Каретной", а щит "Вера", созданный на Обуховский завод, ведёт проходку в обратном направлении.

Ещё один тоннелепроходческий комплекс советского производства осенью 2025 года начал работу в сторону будущей станции Лиговский проспект‑2. Крупногабаритный щит "Надежда" диаметром около десяти метров прокладывает тоннель к станции "Каменка".

Ещё один комплекс, собранный на Обуховском заводе, планируют смонтировать под землёй во втором квартале 2026 года. Он будет работать вместе со щитом "Вера". Когда все установки выйдут на линию, одновременно в Петербурге будут задействованы шесть проходческих щитов — это станет рекордом для современной истории городского метростроения.

Видео: портал "Строительный Петербург"