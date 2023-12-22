Парад Победы и его репетиция ограничат движение в центре Петербурга 5 и 9 мая

Будут также изменены маршруты автобусов и троллейбусов.

В комитете по транспорту Петербурга напомнили, что из-за проведения репетиций парада и торжественного парада, посвященных 79-й годовщине Победы в ВОВ, с 29 апреля введены временные ограничения в движении транспорта.

Так, до 12:30 9 мая не получится остановиться на набережной реки Мойки от Невского проспекта до Певческого моста, в проезде вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой площади и на Миллионной улице от Дворцовой до Мраморного переулка.

С 07:00 до 12:30 5 мая запретят движение транспорта на набережной Мойки от Невского до Певческого моста, Миллионной, в проезде вдоль домов 4 и 6-8 по Дворцовой, на набережной Зимней канавки, Дворцовой набережной, в Дворцовом проезде, на Адмиралтейском проспекте от Гороховой улицы до Невского, Адмиралтейской набережной, Невском от Садовой улицы до Дворцового проезда.

Кроме того, с 07:00 до 12:30 5 мая изменят движение восьми автобусных маршрутов: №№2, 3, 7, 10, 22, 24, 27, 191, и семи троллейбусных: №№1, 5, 7, 10, 11, 17, 22.

Ранее на Piter.TV: на улице Зины Портновой 4 мая стартуют работы по ремонту дорожного покрытия.

Фото: Piter.TV