На трассе "Кола" в районе "Меги" ограничат пропускную способность авто

На 13-м километре трассы Р-21 "Кола" во Всеволожском районе Ленобласти ограничат пропускную способность. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
На участке с 13 мая по 13 июля пройдут работы по монтажу опор линии электроосвещения и фундаментов под рамные опоры. Так, перекроют одну полосу в направлении Петербурга. На участке всего четыре полосы, по две полосы в каждом направлении.
Работы произведут в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Установят дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.
Движение в направлении Мурманска будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам.
Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
Ранее на Piter.TV: движение по петербургской дамбе ограничат на четыре дня в связи с ремонтом асфальта.
Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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