На трассе "Кола" в районе "Меги" ограничат пропускную способность авто

На участке с 13 мая по 13 июля пройдут работы по монтажу опор линии электроосвещения и фундаментов под рамные опоры.

На 13-м километре трассы Р-21 "Кола" во Всеволожском районе Ленобласти ограничат пропускную способность. Об этом рассказали в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

На участке с 13 мая по 13 июля пройдут работы по монтажу опор линии электроосвещения и фундаментов под рамные опоры. Так, перекроют одну полосу в направлении Петербурга. На участке всего четыре полосы, по две полосы в каждом направлении.

Работы произведут в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения. Установят дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также смонтируют световую сигнализацию.

Движение в направлении Мурманска будет осуществляться в штатном режиме по двум полосам. Илья Пузыревский, начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Ранее на Piter.TV: движение по петербургской дамбе ограничат на четыре дня в связи с ремонтом асфальта.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"