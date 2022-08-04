Движение по петербургской дамбе ограничат на четыре дня в связи с ремонтом асфальта

Специалисты дирекции заранее предупреждают автовладельцев о возможных временных затруднениях и рекомендуют внимательно отслеживать информацию на дорожных табло.

В Петербурге временно изменится схема движения автотранспорта на морском участке Кольцевой автомобильной дороги из-за ремонтных работ дорожного покрытия.

Пресс-служба Дирекции комплекса защитных сооружений (КЗС) уведомляет, что с 26 по 29 апреля будет ограничено движение автомобилей на внутренней стороне КАД (со стороны Невского направления). Закрытыми окажутся левая и средняя полосы, проезд возможен только по оставшейся правой полосе.

Специалисты дирекции заранее предупреждают автовладельцев о возможных временных затруднениях и рекомендуют внимательно отслеживать информацию на дорожных табло, учитывать изменения разметки и знаков, строго следовать установленным правилам скорости.

Ранее петербуржцев предупредили о закрытии съезда на развязке КАД и "Бронки" до конца мая.

Фото: Piter.TV