Петербуржцев предупредили о закрытии съезда на развязке КАД и "Бронки" до конца мая

Дирекция КЗС заранее приносит извинения водителям за возможные неудобства.

В Петербурге временно изменится движение на путепроводе транспортной развязки Кольцевой автодороги и "Бронки". Согласно сообщению Дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС), это связано с предстоящими дорожными ремонтными работами.

С 14 апреля по 31 мая будет закрыт съезд № 2 на путепроводе (направление от Краснофлотского шоссе со стороны Ломоносова на КАД).

Дирекция КЗС заранее приносит извинения водителям за возможные неудобства и настоятельно рекомендует обращать внимание на дорожную разметку, знаки и ограждения, а также строго соблюдать установленный скоростной режим.

Ранее мы сообщили о том, что началось проектирование первого этапа КАД-2. Первый этап включает соединение трассы М-11 с Мурманским шоссе и строительство нового автомобильного моста через Большую Неву. Протяжённость участка от Вантового моста до существующего моста на Мурманском шоссе составит 42 километра.

Фото: Telegram / Официальный канал ФКП "Дирекция КЗС г. СПб Минстроя России" (дамба)