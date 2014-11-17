Началось проектирование первого этапа КАД-2

Строительство первого этапа КАД-2 планируется начать в ближайшие годы, а завершение работ возможно уже в 2028-2029 годах.

Государственная компания "Автодор" приступила к проектированию первого этапа второй кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга — КАД-2. Об этом сообщил вице-губернатор города Николай Линченко на конференции, посвящённой развитию строительной отрасли в Санкт-Петербурге и Ленобласти.

Первый этап КАД-2 включает соединение трассы М-11 с Мурманским шоссе и строительство нового автомобильного моста через Большую Неву. Протяжённость участка от Вантового моста до существующего моста на Мурманском шоссе составит 42 километра.

Как отметил Линченко, новый мост позволит существенно сократить объём транзитного движения, идущего с северных регионов, в том числе из Мурманской области, в направлении центра России. Основной поток, который сейчас проходит через Вантовый мост и перегружает его, в перспективе будет перенаправлен по новой магистрали на М-11 и далее на Московское шоссе.

Строительство первого этапа КАД-2 планируется начать в ближайшие годы, а завершение работ возможно уже в 2028-2029 годах.

Идея строительства второго кольца вокруг Петербурга — аналога Центральной кольцевой автодороги в Подмосковье — была предложена президентом России Владимиром Путиным в 2021 году. Он подчеркнул, что для крупной городской агломерации, как Санкт-Петербург, такая инфраструктура будет крайне востребована.

Согласно данным, представленным "Автодором", полная протяжённость КАД-2 составит около 348 километров. На реализацию только первого этапа проекта потребуется порядка 200 миллиардов рублей. После завершения строительства КАД-2 обеспечит быстрый транзитный коридор от портов Балтийского моря и Мурманска, позволяя обойти плотную городскую застройку Петербурга.

Ранее стало известно, что в Петербурге изымут земли для строительства трамвая, развязок и магистрали.

Фото: ВКонтакте/ Госстройнадзор Санкт-Петербурга