В Петербурге изымут земли для строительства трамвая, развязок и магистрали

Все указанные проекты входят в число приоритетных для развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

Власти Санкт-Петербурга приняли решение об изъятии ряда земельных участков под реализацию ключевых инфраструктурных проектов. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале городского правительства.

Согласно документу, речь идет о строительстве трамвайной линии по маршруту от станции метро "Купчино" через Шушары до Славянки, а также о возведении транспортной развязки у аэропорта Пулково, моста через Смоленку и участков Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД).

Для прокладки трамвайной линии будет отчуждён участок площадью 313 кв. м в Шушарах и ещё 995 кв. м на улице Школьной, где расположено нежилое здание. Также под строительство ШМСД планируется изъять земельные территории на улице Латышских стрелков. Кроме того, на Пулковском шоссе будет изъято более 2,6 тыс. кв. м земли для организации развязки с улицей Порховской.

Все указанные проекты входят в число приоритетных для развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Их реализация призвана улучшить связь между районами, снизить нагрузку на существующую улично-дорожную сеть и повысить транспортную доступность новых жилых кварталов.

Ранее работы по строительству ШМСД от Союзного до КАД одобрили в Петербурге.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович