Работы по строительству ШМСД от Союзного до КАД одобрили в Петербурге

Проект охватывает территорию Петербурга и Ленобласти и предусматривает протяжённость основного маршрута более 6,4 километра.

Петербург активно реализует ряд крупных инфраструктурных проектов. Недавно ФАУ "Главгосэкспертиза России" утвердило планы по подготовке участка для строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) от Союзного проспекта до Кольцевой автодороги (КАД). Подробности раскрыл вице-губернатор города Николай Линченко.

Этот участок магистрали имеет большое значение, ведь он поможет перераспределить транспортные потоки из Центрального, Фрунзенского и Московского районов непосредственно на КАД, минуя жилые и коммерческие районы, подчеркнул Линченко.

Проект охватывает территорию Петербурга и Ленобласти и предусматривает протяжённость основного маршрута более 6,4 километра. В процессе подготовки территории предстоит пересечь и перенести более 20 километров линий электропередач, свыше 7,4 километра водопроводных сетей, более 2,7 километра кабельных сетей связи, около 4 километров газовых магистралей и приблизительно 1,3 километра канализационных труб.

Запланировано, что участок ШМСД от Союзного проспекта до КАД будет готов к эксплуатации в 2031 году. Подготовительные работы уже стартовали.

Ранее мы сообщили о том, что чсасть проектной документации по второму этапу ШМСД в Петербурге не прошла госэкспертизу.

Фото: Telegram / Линченко Николай Викторович