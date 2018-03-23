Часть проектной документации по второму этапу ШМСД в Петербурге не прошла госэкспертизу

При этом движение по Большому Смоленскому мосту планируется запустить на два года раньше.

Проектная документация по второму этапу строительства широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) в Санкт-Петербурге не получила положительного заключения государственной экспертизы. Об этом стало известно из данных, опубликованных в Едином государственном реестре заключений.

Первый этап ШМСД был запущен в декабре 2024 года. Участок магистрали протянулся от Витебской развязки ЗСД до Витебского проспекта. Второй этап предполагает продолжение трассы до Ладожского вокзала с возведением нового Большого Смоленского моста, который будет проходить вдоль железнодорожного Финляндского моста.

Согласно заключению экспертизы, проблемы возникли с документацией, касающейся переустройства инженерных сетей. Пока неясно, как это повлияет на сроки реализации проекта. Однако город планирует открыть движение по новому Большому Смоленскому мосту, не дожидаясь завершения всех этапов строительства ШМСД. Это может стать временным решением для улучшения транспортной ситуации в городе.

Ранее Piter.TV сообщал, что разводной мост через Неву в составе ШМСД планируют построить к 2029 году.

Фото: Telegram / СПб Строительный