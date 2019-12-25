  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Разводной мост через Неву в составе ШМСД планируют построить к 2029 году
Сегодня, 8:11
71
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Разводной мост через Неву в составе ШМСД планируют построить к 2029 году

0 0

Новый мост будет расположен рядом с действующим Финляндским железнодорожным мостом, на пересечении Зольной и Фаянсовой улиц.

Строительство разводного моста через Неву в рамках проекта Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) планируется завершить до завершения остальных объектов магистрали, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Новый мост будет расположен рядом с действующим Финляндским железнодорожным мостом, на пересечении Зольной и Фаянсовой улиц. Его введут в эксплуатацию, не дожидаясь завершения последней крупной составляющей ШМСД — развязки новой магистрали с Кольцевой дорогой, запуск которой намечен не ранее 2030 года.

Глава города подчеркнул значимость моста для транспортной инфраструктуры города. Новая переправа позволит разгрузить существующие мосты Александра Невского и Володарского, а также перенаправить транзитный поток в сторону Вологды и Мурманского шоссе.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржцам показали будущий сквер истории ВДВ в Красносельском районе.

Фото: Telegram / Александр Беглов

Теги: санкт-петербург, шмсд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии