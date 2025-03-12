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Петербуржцам показали будущий сквер истории ВДВ в Красносельском районе
Сегодня, 16:47
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Петербуржцам показали будущий сквер истории ВДВ в Красносельском районе

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Пространство появится на углу улицы Десантников и Петергофского шоссе.

В Петербурге показали, как будет выглядеть сквер истории ВДВ в Красносельском районе. Известно, что его уже начали строить, пишет 12 марта телеканал "Санкт-Петербург"

Пространство появится на углу улицы Десантников и Петергофского шоссе. В сквере высадят хвойные деревья, установят скамейки для отдыха и сделают освещение. По просьбе воинов-десантников разметка на мoщении повторит линии взлетно-посадочной полосы. 

Ранее мы рассказывали о том, что на 10-й линии В. О. до конца года благоустроят сквер имени ученого Эйлера. 

Фото: Telegram / Александр Беглов 

Теги: красносельский район, новый сквер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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