Петербуржцам показали будущий сквер истории ВДВ в Красносельском районе

Пространство появится на углу улицы Десантников и Петергофского шоссе.

В Петербурге показали, как будет выглядеть сквер истории ВДВ в Красносельском районе. Известно, что его уже начали строить, пишет 12 марта телеканал "Санкт-Петербург".

Пространство появится на углу улицы Десантников и Петергофского шоссе. В сквере высадят хвойные деревья, установят скамейки для отдыха и сделают освещение. По просьбе воинов-десантников разметка на мoщении повторит линии взлетно-посадочной полосы.

Ранее мы рассказывали о том, что на 10-й линии В. О. до конца года благоустроят сквер имени ученого Эйлера.

Фото: Telegram / Александр Беглов